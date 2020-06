Alica Schmidt begeistert nicht nur mit ihrem sportlichen Talent! Die 21-jährige Deutsche gehört zu den Hoffnungsträgern im Leichtathletik-Sport. Die Läuferin sicherte sich unter anderem 2019 in der Deutschen Meisterschaft der U23 den dritten Platz und hatte eigentlich auch bei der mittlerweile abgesagten Olympiade in diesem Jahr antreten sollen. Die hübsche Blondine sorgt aber nicht nur mit ihren Erfolgen als Sprinterin für Aufsehen: Sie wurde jetzt sogar zur "heißesten Athletin" der Welt gekürt!

Das Magazin Busted Coverage verlieh Alica diesen Titel – und steigerte damit ihren Ruhm enorm. Alicas Instagram-Follower-Zahl ist seitdem auf über 840.000 angestiegen! Die Beauty bietet ihren Fans regelmäßigen Content und posiert dafür auch mal in freizügigen Outfits für die Kamera oder teilt Einblicke aus ihrem Trainingsalltag. Mittlerweile ist die Profi-Sportlerin auch als Influencerin tätig.

Trotzdem möchte Alica nicht, dass dieser Titel oder ihre Social-Media-Präsenz den Blick von ihrer eigentlichen Leidenschaft ablenken, wie sie in einem Bild-Interview betonte: "Ich mache auch immer wieder klar, dass mein Fokus klar auf dem Sport liegt. So will ich auch wahrgenommen werden: Als Athletin." Sie wolle nicht nur auf ihr Aussehen reduziert werden.

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, März 2020

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, Sportlerin

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, Läuferin



