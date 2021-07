Es ist eine harte Zeit für sie! Roxy Zinger ließ vor Kurzem einen Eingriff beim Beauty-Doc über sich ergehen: Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ließ sich nämlich Fett absaugen! Stolze vier Liter wurden bei der OP aus ihrem Körper entfernt – was nicht ohne Folgen blieb: Promiflash verriet Roxy, dass sie nach der Prozedur unter ziemlich starken Schmerzen leidet.

"Ich denke, das Schmerzempfinden ist von Person zu Person unterschiedlich, ich klage im Moment allerdings über sehr große Schmerzen", schilderte Roxy im Gespräch mit Promiflash ihre aktuelle Lage. Vor dem Eingriff habe sie eher mit einer Art starkem Muskelkater gerechnet, fügte die brünette Beauty hinzu: "Es ist aber definitiv schlimmer!"

Die Heilung werde sich nun etwas hinziehen, betonte Roxy: "Man sagt, in circa sechs Wochen ist alles gut verheilt. Dann kann ich das Endergebnis sehen." Auf den aktuellen Bildern seien noch Wassereinlagerungen zu sehen, die das Resultat verfälschen würden, erklärte die Ex-Kuppelshow-Kandidatin.

Anzeige

Sonstige Roxy Zinger nach ihrer Fettabsaugung im Juli 2021

Anzeige

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Kandidatin Roxy

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de