Alexandra Gregus gibt weitere Details zu ihrem erwarteten Nachwuchs preis! Ende Juni überraschte die The Biggest Loser-Gewinnerin von 2017 ihre Community mit besonders süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Verlobter erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Schon jetzt können es die werdenden Eheleute kaum noch abwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten. Wird es denn nun ein Mädchen oder doch ein Junge? Jetzt verriet Alex jetzt das Geschlecht!

Via Instagram lüftete Alex nun das Geheimnis. Während die Bald-Eltern auf dem ersten Schnappschuss freudestrahlend mit den Händen auf dem Babybauch posieren, ist auf der zweiten Aufnahme ein Handabdruck auf dem Bäuchlein zu sehen – und zwar in der Farbe Blau. "Es wird ein Junge – und wir warten schon voller Vorfreude auf dich", teilte Alex überglücklich mit.

"Der kleine Krümel hat jetzt schon den größten Platz in unserem Herzen", schwärmte die Schwangere. Neben den zahlreichen Gratulanten, unter denen sich beispielsweise auch "The Bigget Loser"-Coach Christine Theiss (41) befand, gaben einige Follower an, dass sie mit diesem Ergebnis bereits gerechnet haben. Offenbar hatte sich für einige Fans schon angedeutet, dass die TV-Bekanntheit einen Jungen erwartet.

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Alexandra Gregus, Juli 2021

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Alexandra Gregus und ihr Partner verraten das Babygeschlecht

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Die "The Biggest Loser"-Gewinnerin Alexandra Gregus im April 2020

