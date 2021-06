Alexandra Gregus öffnet ein neues Kapitel in ihrem Leben! Die Wiesbadenerin hatte 2017 als erste und bislang einzige Frau die beliebte Abnehm-Show The Biggest Loser gewonnen. Während der Dreharbeiten hatte die Siegerin sage und schreibe 53 Kilo abgenommen – und damit ihr Gewicht beinahe halbiert. In den kommenden Monaten muss sie sich allerdings wohl oder übel wieder an einen wachsenden Bauch gewöhnen: Alexandra ist nämlich schwanger!

Diese süße Neuigkeit verkündete Alexandra jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil: Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie zufrieden lächelnd eine Karte mit der Aufschrift "Wir bekommen ein Baby" und sogar schon ein Ultraschallbild in der Hand hält. "Wenn aus Liebe Leben wird", betitelte sie das niedliche Posting und rundete die Bildbeschreibung zudem mit einem roten Herz-Emoji ab. Zwar verriet Alex nicht, in welcher Schwangerschaftswoche sie gerade ist – auf dem Ultraschallbild ist der Kopf des Babys aber schon klar und deutlich zu erkennen.

Kein Wunder, dass bei dieser süßen Nachricht auch die Fans ganz aus dem Häuschen sind. Aber nicht nur die Supporter hinterließen Alex zahlreiche Kommentare, auch "The Biggest Loser"-Moderatorin Christine Theiss (41) gratulierte der werdenden Mutter. "Oh, wie schön! Ich wünsche dir eine wunderbare Schwangerschaft", schrieb die ehemalige Profikickboxerin.

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Alexandra Gregus im Juni 2021

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Die "The Biggest Loser"-Gewinnerin Alexandra Gregus im April 2020

Instagram / christine_theiss_official Christine Theiss, "The Biggest Loser"-Moderatorin

