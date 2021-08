Alexandra Gregus ist unter der Haube! Die einstige The Biggest Loser-Kandidatin erwartet aktuell nicht nur ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Partner Marc – für das Paar stand vor wenigen Tagen auch ein ganz besonderer Tag an: ihre Hochzeit! Nach den Feierlichkeiten verbringen die frischgebackenen Eheleute ein Trip in Dresden. Von dort meldet sich die Staffelsiegerin nun das erste Mal nach der Zeremonie zu Wort – und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

"Ich kann sagen, dass wir immer noch total geflasht sind von unserem großen Tag, von den ganzen Eindrücken, Erlebnissen und den schönen Momenten, die wir hatten", gibt Alex in ihrer Instagram-Story erste Einblicke. Für sie sei es rundum der perfekte Tag gewesen. Sie hätten bei strahlendem Sonnenschein unter einem Pavillon im Garten geheiratet. "Wie ich dann eingelaufen bin, war das für uns ein Gänsehautmoment. Er hatte so ein wunderschönes Funkeln in den Augen und er hat mir so unfassbar gut gefallen", erzählt sie lächelnd.

Nach der Hochzeit gibt es auch schon das nächste Event, auf das Alex und Marc hinfiebern: die Geburt ihres Babys. Ein paar Tage vor der Eheschließung verkündeten die Eltern in spe mit neuen Babybauchbildern auch das Geschlecht: "Es wird ein Junge – und wir warten schon voller Vorfreude auf dich."

Anzeige

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Die "The Biggest Loser"-Gewinnerin Alexandra Gregus im April 2020

Anzeige

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Alexandra Gregus und ihr Mann Marc

Anzeige

Instagram / alexandra.thebiggestloser2017 Alexandra Gregus und ihr Partner verraten das Babygeschlecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de