Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Seit fast vier Jahren sind die Take Me Out-Stars Svenja und ihr Liebster Steve zusammen. Und bald ist das Paar zu viert: Svenja, die aus einer früheren Beziehung schon Töchterchen Zoé hat, ist erneut schwanger. Für die TV-Bekanntheiten ist es ein absolutes Wunschkind. Aber wissen die beiden auch schon, ob sie eine Tochter oder einen Sohn bekommen?

Svenja ist jetzt in der 17. Schwangerschaftswoche. Das Geschlecht ihres Babys kennt sie aber noch nicht. Doch lange dauert es nicht mehr, bis das Geheimnis gelüftet wird, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Das Geschlecht erfahren wir tatsächlich final in zwei Wochen, nachdem sich das Baby neulich versteckt hatte. Die Spannung steigt." Steve sei sich sicher, dass es ein Mädchen wird. Svenja hingegen sei sich noch unsicher.

"Mal sehen, ob es ein kleiner Mini-Ralf wird", schmunzelte die Hamburgerin und spielte damit auf Ex-"Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz (46) an. Oder wird es doch ein Mädchen? Einen weiblichen Namen hätte das Paar nämlich bereits. "Ob das ein Zeichen ist?", fragte Svenja sich im Promiflash-Interview.

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steven mit Svenjas Tochter Zoé

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

