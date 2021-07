Sie sind im absoluten Babyglück! Svenja und Steve lernten sich in der fünften Staffel von Take Me Out kennen und lieben. Seit mittlerweile fast vier Jahren gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben. Dass eine Liebe nach einer Kuppelshow bestehen kann, haben sie nun einmal mehr bewiesen – sie erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Kind. Doch war der Nachwuchs überhaupt geplant? Promiflash hat da mal bei Svenja nachgehakt...

"Für uns ist es ein absolutes Wunschkind! Wir wollten gerne ein gemeinsames Kind haben", betont die Beauty im Promiflash-Interview. Vor allem ihre Tochter Zoé, die aus einer früheren Beziehung stammt, habe sich unbedingt ein Geschwisterchen gewünscht. "Seit Februar 2020 betont sie oft genug – sobald man sie fragt, was sie sich zum Geburtstag oder Weihnachten wünscht – dass sie ein echtes Baby haben möchte", erzählt Svenja weiter.

Obwohl das Paar das Geschlecht noch nicht weiß, wissen die beiden aber schon jetzt ganz sicher, dass sie ihr Kind nicht im Netz präsentieren wollen. "Genau wie bei Zoé werden wir auch das zweite Kind nicht öffentlich auf Instagram zeigen. Das ist uns sehr wichtig! Mit Sicherheit wird es mal ein Füßchen und eine Hand zu sehen geben, aber das Gesicht werden wir nicht publizieren", verrät die werdende Mutter auf Promiflash-Nachfrage.

