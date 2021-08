Süßes Baby-Update von Shawn Johnson East (29)! Anfang des Jahres gab die ehemalige Kunstturnerin ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Ende Juli war es dann so weit: Die Ex-Sportlerin und ihr Ehemann Andrew sind erneut Eltern geworden. Nach Tochter Drew Hazel durfte das Paar sich über einen Sohn freuen. Wie der kleine Mann heißt, war bisher aber nicht bekannt – nun wurde das Geheimnis endlich gelüftet.

Shawn und Andrews erster Sohn heißt Jett James. Das teilte die 29-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account mit und verriet sogar, wie sie und ihr Mann auf den Namen gekommen sind. Das Paar findet den Doppelnamen nicht etwa einfach nur schön – ihr Sohn ist viel mehr nach zwei besonderen Menschen benannt worden: Shawns Ur-Ur-Ur-Großmutter heißt Jett und Andrews Bruder James.

Wenn es nach Shawns Fans geht, hätten die Eltern wohl keinen geeigneteren Namen für ihren Sohn auswählen können. "Er passt so perfekt zu seinem Namen!" oder "Was für ein wertvoller, toller Name! Schöner kleiner Junge", lauten nur zwei begeisterte Kommentare unter dem Post.

Anzeige

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East mit ihrem Mann Andrew im April 2021

Anzeige

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson East und ihr Mann Andrew

Anzeige

Instagram / shawnjohnson Shawn Johnson und Andrew East mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de