Auf diese Netflix-Neuerscheinungen könnt ihr euch im August freuen. Bereits im vergangenen Monat versüßte der Streaminganbieter so einigen Serienfans mit neuen Staffeln von zum Beispiel "Atypical", "Outer Banks" oder "The Blacklist" den Sommer. Das Streamingportal hat aber auch im August so einiges zu bieten. Dieses Mal kommen vor allem alle Filmbegeisterten auf ihre Kosten. Das sind die Netflix-Highlights im August.

Bereits in den ersten Augusttagen erwarten die Netflix-User Hollywoodstreifen wie "Creed II: Rocky's Legacy" oder "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn". Am 11. August erscheint dann endlich die lang ersehnte zweite The Kissing Booth-Fortsetzung. Am 27. August gibt außerdem TikTok-Star Addison Rae (20) ihr Schauspieldebüt in dem "Eine wie keine"-Remake "Einer wie keiner". Für alle, die weniger auf Romantik und mehr auf Action aus sind, erscheint am 20. August der Streifen "Sweet Girl" mit Jason Momoa (42). Im Bereich Dokumentationen sorgen wohl vor allem die Filme "Untold: Caitlyn Jenner" und "Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier" für Aufsehen.

Wer mehr Lust auf einen Serienmarathon hat, für den könnte die achte Staffel Arrow oder die vierte Staffel "Good Girls" das Richtige sein. Außerdem sorgt Aufräumexpertin Marie Kondo ab dem 31. August mit "Glück und Freude mit Marie Kondo" wieder für Ordnung. Eine der wohl skurrilsten Serienneuheiten liefert am 4. August "Cooking with Paris". Darin schwingt nämlich Hotelerbin Paris Hilton (40) den Kochlöffel.

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Star

Anzeige

Getty Images Marie Kondo in Los Angeles, 2019

Anzeige

Netflix Paris Hiltons Kochshow "Cooking with Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de