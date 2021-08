Kenny Edmons, besser bekannt als Babyface (62), und seine Noch-Ehefrau Nicole Pantenburg stecken zurzeit mitten im Scheidungsprozess. Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben sie erst vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt gegeben. In einem Statement machten der Musiker und die Schauspielerin allerdings klar, dass es wohl keinen Rosenkrieg geben wird. Auch um ihre 12-jährige Tochter Peyton wollen die beiden sich offenbar gemeinsam kümmern: Babyface hat jedenfalls das geteilte Sorgerecht beantragt.

Das geht zumindest aus Gerichtsdokumenten hervor, die People vorliegen. Außerdem soll der Grammy-Gewinner in den Unterlagen bereits erklärt haben, dass er in Zukunft Ehegattenunterhalt zahlen wird. Er verwies dabei aber offenbar auch auf den Ehevertrag der beiden. Wie viel Geld Nicole bald monatlich von ihrem Ex bekommen wird, ist bislang noch nicht klar.

Die Dokumente zeigen auch, dass Babyface und Nicole bereits seit einiger Zeit getrennte Wege gehen. Die Fans des Sängers und der 48-Jährigen wissen allerdings erst seit Mitte Juli, dass die Ehe der beiden in die Brüche gegangen ist. Als Zeitpunkt der Trennung gab der "Every Time I Close My Eyes"-Interpret in den Scheidungspapieren jedoch schon den 15. Oktober 2020 an.

Getty Images Kenny "Babyface" Edmonds bei den Soul Train Awards, 2019

Getty Images Babyface und Nicole Pantenburg bei der Lacma Art + Film Gala, 2018

Getty Images Nicole Pantenburg und Kenny "Babyface" Edmonds, 2011

