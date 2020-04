Das Liebesleben von Michael Jackson (✝50) war zu seinen Lebzeiten oft in den Schlagzeilen – und nun gibt es süßen Nachschlag! Nur knapp ein Jahr war der Megastar mit Lisa Marie Presley (52) verheiratet gewesen, bevor er in Debbie Rowe (61) seine zweite Ehefrau fand. Das ist nicht neu für die Fans. Aber: Noch eine Lady hätte der "Thriller"-Interpret einst zu gern an seiner Seite gehabt: Michael wollte unbedingt ein Date mit Hollywood-Star Halle Berry (53)!

Das plauderte sein Kumpel Babyface (61) nun in einem Livestream auf Instagram aus: "Ich erinnere mich an eine Geschichte, eine wahre Story! Einmal hat mich Michael angerufen und gesagt: 'Babyface, kennst du Halle Berry?' Ich habe gesagt: 'Ja, ich kenne sie!'." Anschließend habe der King of Pop ihn um einen Gefallen gebeten: "Er sagte: 'Ich möchte, dass du sie anrufst, weil ich sie auf ein Date ausführen möchte!" Babyface habe aber keinen direkten Kontakt zu der Schauspielerin gehabt und daher nur deren Management anrufen können – zu einem Treffen sei es dann nie gekommen.

Das ist aber nicht die einzige private Anekdote, die der Songwriter über Michael offenbarte: Babyface schilderte zudem, Madonna (61) habe dem Moonwalk-Perfektionisten einmal vorgeschlagen, sich in einem Video als Frau zu verkleiden. Michael sei davon aber nicht begeistert gewesen: "Er sagte: 'Das würde ich nie tun!' Er war echt sauer!"

Getty Images Halle Berry in Atlanta

Getty Images Babyface im April 2018 in Los Angeles

Getty Images US-Sänger Michael Jackson



