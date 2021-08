Ist Nicole wieder in festen Händen? Die Projektassistentin wollte in der diesjährigen Staffel von Love Island die große Liebe finden: In dem Format lernte sie Dennis kennen, mit dem sie bis zum Halbfinale vercoupelt war. Auch nach Ende der Dreharbeiten standen die Kandidaten noch in Kontakt – doch dieser verlief sich dann wenig später im Sand. Promiflash hat jetzt mal bei Nicole nachgehakt: Gibt es mittlerweile einen neuen Mann in ihrem Leben?

"Ich bin als Single in die Villa eingezogen, habe die Villa als Single verlassen und bin auch heute immer noch Single", plaudert die Stuttgarterin im Gespräch mit Promiflash aus. Tatsächlich sei es gar nicht so leicht, bei Nicole zu punkten. "Der Mann, der es schafft, meinen Beziehungsstatus zu ändern, muss schon richtig was auf dem Kasten haben. Nur gut aussehen reicht da nicht aus", erklärt sie bestimmt. Stattdessen solle ihr Traumprinz smart, charmant – und vor allem auch tiefsinnig sein.

Auch wenn Nicole und Dennis mittlerweile den Kontakt abgebrochen haben, tausche sich die 29-Jährige trotzdem noch hin und wieder mit den anderen Teilnehmern aus ihrer Staffel aus. "Ich schreibe manchmal mit Livia, Greta und Julia. Eine richtige, tiefe Freundschaft ist aber zu niemandem entstanden", stellt sie klar.

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Kandidaten 2021

Instagram / nicolemorena_ Nicole, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTL II Nicole, Livia, Greta, Emilia und Bianca bei "Love Island"

