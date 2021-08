Bei Love Island 2021 lernten die Zuschauer Nicole kennen. Die Stuttgarterin schaffte es zusammen mit Dennis bis ins Halbfinale der Kuppel-Show. Nach einer Auseinandersetzung trennte sich das Paar jedoch. Nicole verließ die Villa nach mehreren Wochen wieder als Single. Im Interview mit Promiflash schwärmte sie von ihrer schönen Zeit in der Flirt-Residenz, betonte aber auch: Es bleibt für sie eine einmalige Erfahrung.

Nicole erklärte gegenüber Promiflash, dass sie eine Teilnahme an weiteren TV-Formaten dieser Art ausschließt – der Grund: "In unserer jetzigen Zeit, nehmen die meisten Leute nicht mehr aus ehrlichen Absichten an solchen Formaten teil, sondern wollen einfach nur fame werden und den blauen Haken auf Instagram." Auch heute ist sie noch nicht in festen Händen, wie sie Promiflash wissen ließ. Sie habe an ihren zukünftigen Partner mehr Ansprüche, als lediglich gut auszusehen.

Trotz der neu gewonnenen Bekanntheit blieb die Blondine aber bodenständig. Sie arbeitet auch jetzt noch weiter als Bauprojektassistentin. Viele ihrer "Love Island"-Kolleginnen, darunter Siegerin Bianca, sind heute als Influencer tätig. Für Nicole käme es jedoch nicht infrage, ihren Job für eine Karriere auf Instagram an den Nagel zu hängen.

