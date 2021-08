Hat es zwischen Dennis und Nicole nach Love Island vielleicht doch noch gefunkt? Der Düsseldorfer und die Stuttgarterin schienen sich in der Kuppelshow zunächst bestens zu verstehen. Seit Tag eins waren sie ein Couple – dieses lösten sie dann jedoch im Halbfinale auf: Nicole hatte das Gefühl, dass sie und Dennis doch nicht so ganz zusammenpassen, wie sie das zunächst angenommen hatte. Hat sich das mittlerweile vielleicht geändert?

Im Promiflash-Interview erklärte die Bauprojektassistentin nun, dass sie und Dennis sich nach der Show noch einmal getroffen haben und dem Ganzen abseits der Kameras noch eine Chance geben wollte – allerdings vergebens: "Leider hat sich mein Gefühl, das ich schon in der Villa hatte, nochmal bestätigt. Er ist ein lustiger, netter Typ, aber charakterlich passen wir null zusammen." Jemand, der schlecht über sie rede, nur weil sie dessen Gefühle nicht erwider, sei unreif und respektlos. "Es gibt Dinge, die in der Öffentlichkeit nichts verloren haben. Auf dieses Verhalten hin habe ich auch den Kontakt zu ihm abgebrochen", stellte Nicole klar.

Aus diesem Grund blickt die Blondine heute auch etwas zwiegespalten auf ihre Zeit in dem Flirt-Format. "Einerseits bin ich etwas traurig, weil es anfangs so schön war und ich wirklich dachte, wir hätten etwas ganz Besonderes. Andererseits frage ich mich, wie ich selbst erst so spät erkennen konnte, dass wir gar nicht zusammenpassen", erklärte Nicole genauer.

