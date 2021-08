Wird Jonathan Steinig bald die große Liebe finden? Das Male-Model wollte bei Die Bachelorette die letzte Rose von Maxime Herbord (26) mit nach Hause nehmen – musste aber schon in der dritten Nacht der Rosen die Koffer packen. Zwischen der Halbniederländerin und Jona ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Auch nach der Show hat der Rosenkavalier seine Mrs. Right noch nicht kennengelernt. Promiflash verrät er aber: Er ist durchaus offen, sich auf eine Beziehung einzulassen.

"Da es bis jetzt leider immer noch nicht geklappt hat, bin ich nicht abgeneigt, noch mal bei einem Datingformat mitzumachen!", plauderte der 25-Jährige im Promiflash-Interview aus. Den Plan, die Liebe im TV zu finden, hat er offenbar noch nicht aufgegeben. Allerdings will er sich nur darauf in Zukunft nicht verlassen – und nimmt deshalb gerne jegliche Flirtanfragen an. "Die Ladys können sich gerne auch privat bei mir melden. Aktuell bin ich immer noch Single!", betonte er.

Am meisten dürfte wohl Jonas Mutter auf zahlreiche Nachrichten von Singleladys hoffen. Immerhin will sie ihren Sohn endlich in festen Händen sehen. "Ich habe meiner Mum noch nie eine Frau vorgestellt und sie ist der Meinung, dass es langsam mal Zeit dafür ist", plauderter er schon vor Staffelstart gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de