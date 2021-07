Am 14. Juli ist es endlich soweit: Die Bachelorette geht in die nächste Runde. Ex-Kuppelshow-Kandidatin Maxime Herbord (26) geht als diesjährige Rosenlady auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Doch nicht nur die Junggesellin selbst stand schon vor der neuen Sendung in der Öffentlichkeit, auch einer ihrer Kandidaten dürfte so manchem bekannt vorkommen: Influencer Jonathan Steinig. Gegenüber Promiflash verrät der Netz-Star jetzt, wie seine Familie und Freunde auf seine Teilnahme reagierten.

Vor allem seine Mama sei total aufgeregt und sein größter Supporter, erklärt der Ex-Flirt von Laura Maria Rypa (25). "Ich habe meiner Mum noch nie eine Frau vorgestellt und sie ist der Meinung, dass es langsam mal Zeit dafür ist", erklärt Jonathan lachend. Auch seine besten Freunde seien total aufgeregt und schon jetzt in Vorbereitungen für gemeinsame Fernsehabende. Auf dem Programm? Natürlich "Die Bachelorette"!

Doch nicht nur Jonathan kennt sich mit einem Leben in der Öffentlichkeit bereits aus. Auch Kandidat Dario Carlucci sammelte schon zuvor TV-Show-Erfahrung. Er suchte sein "Perfect Match" in der zweiten Staffel von Are You The One? – allerdings ohne nachhaltigen Erfolg.

"Die Bachelorette" auf TVNow.

TVNOW Maxime Herbord, Ex-Bachelor-Babe

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Dario Carlucci

