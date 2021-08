Überraschende Hochzeitsnews aus Hollywood: John Corbett hat seine Partnerin Bo Derek geheiratet! Der Sex and the City-Star und die Schauspielerin sind zwar bereits seit über 20 Jahren liiert –aber entschieden sich erst jetzt dazu, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und den Bund fürs Leben einzugehen! Der Aidan-Darsteller und seine Frau sind jedoch nicht gerade erst vor den Traualtar getreten: Sie haben sich schon vergangenes Jahr das Jawort gegeben!

Diese Bombe ließ John nun einfach so während seines Auftritts in der US-Sendung The Talk platzen. "Um die Weihnachtszeit herum haben wir geheiratet. Bo und ich haben geheiratet", verriet der 60-Jährige und zeigte den völlig baffen Moderatoren – darunter auch sein Kumpel Jerry O'Connell (47) – den goldenen Ehering, der jetzt an seinem Finger glänzt. Ihre Freunde und Familie haben natürlich Bescheid gewusst, wie der Serienstar preisgibt. Nur der Öffentlichkeit haben sie erst jetzt von ihren aufregenden Neuigkeiten erzählt: "Wir hatten davor nicht wirklich die Gelegenheit dazu."

Warum entschieden sich die Turteltauben eigentlich nach zwei Jahrzehnten in wilder Ehe dazu, es doch noch offiziell zu machen? "Wir wollten nicht, dass das Jahr 2020 die Sache ist, auf die jeder zurückblickt und die er hasst... Wir dachten uns: Lass uns eine schöne Sache daraus machen", erklärt John seine Beweggründe für die Hochzeit.

ActionPress John Corbett bei der Premiere von "Sex and the City 2" in New York City, 2010

Getty Images John Corbett, Schauspieler

Getty Images John Corbett und Bo Derek auf der "My Big Fat Greek Wedding 2"-Premiere im März 2016

