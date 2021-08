Nicole bleibt bodenständig! Die Blondine erlangte durch ihre Teilnahme an Love Island einige Bekanntheit. Auch die anderen Kandidaten wie Bianca und Greta bekamen durch das Format eine größere Reichweite. Diese Chance nutzten die meisten Ex-Teilnehmer, um nun als Influencer durchzustarten – damit scheinen Greta und Co. auch ziemlich erfolgreich zu sein. Nicole allerdings nicht: Sie arbeitet weiterhin als Bauprojektassisentin, wie sie Promiflash verrät!

Im Interview mit Promiflash erzählt Nicole, dass sie trotz ihrer Bekanntheit weiterhin in ihrem alten Job arbeitet. "Anders als andere 'Love Island'-Teilnehmer bin ich nicht auf den Instagram-Zug aufgesprungen und habe meinen Job gekündigt", gibt die Beauty preis. Die Stuttgarterin traue dem Dasein als Influencerin nämlich nicht ganz: "Instagram ist sehr schnelllebig und ich genieße das Ganze mit Vorsicht."

Trotzdem hatte die Teilnahme an der Datingshow enormen Eindluss auf Nicoles Privatleben. "Durch meine Teilnahme bei 'Love Island' werde ich natürlich des Öfteren in der Öffentlichkeit erkannt und angesprochen", berichtet die TV-Bekanntheit. Das sei am Anfang ungewohnt gewesen – inzwischen freue sie sich aber darüber.

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy im Juli 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Instagram / nicolemorena_ Nicole, "Love Island"-Kandidatin 2021

