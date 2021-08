Toni Kroos (31) genehmigt sich eine Auszeit! Erst kurz nach dem Finalspiel der diesjährigen Europameisterschaft verkündete der Profifußballer, dass er nach 106 Spielen für seine Nation aus dem Kader der DFB-Elf zurücktritt. Für seinen Verein Real Madrid will der Kicker in der kommenden Saison aber weiterhin auf dem Platz stehen. Doch diesem Vorhaben wird nun ein Strich durch die Rechnung gemacht: Toni muss sich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden eine Pause nehmen!

"Nach mehreren Monaten, in denen ich Probleme mit meinem Schambein hatte, ist es, denke ich, an der Zeit, ihm eine Pause zu gönnen", verkündete Toni am vergangenen Dienstag via Instagram. Mithilfe der richtigen Behandlung wolle der Sportler daran arbeiten, für die anstehende Saison gut gerüstet zu sein. "Wie immer will ich so schnell wie möglich zurück sein", versprach Toni seinen Fans.

Seine Follower können die Entscheidung selbstverständlich nachvollziehen. Sie stärken ihm auch in dieser Zeit den Rücken. "Werde schnell wieder gesund!" und "Alles Gute und komm noch stärker zurück!", lauten beispielsweise nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Getty Images Fußballer Toni Kroos

Getty Images Toni Kroos bei der "Kroos"-Premiere in Köln

Getty Images Toni Kroos, 2020

