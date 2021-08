Julian Dannemann (27) erklärt seine Zweifel! Die vergangene Bachelorette-Woche startete für den Hamburger eigentlich mit einem echten Höhenflug: Er durfte mit Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) zum Einzeldate – samt Rundflug über die Insel. Sein Kussversuch in schwindelerregender Höhe kam für die Beauty aber ziemlich überraschend und sie reagierte eher verhalten. In der Villa schien Julian daraufhin stark daran zu zweifeln, ob das TV-Abenteuer und vor allem die Bachelorette überhaupt das Richtige für ihn seien. Was war der Auslöser für diesen Stimmungsumschwung? Im Gespräch mit Promiflash lieferte der BWL-Student die Erklärung.

"Die Zweifel, die ich hatte, waren keineswegs Kritikpunkte an Maxime als Person", betonte der 27-Jährige gegenüber Promiflash. Er habe durchaus Interesse an der Brünetten und habe bei den Dates versucht, jegliche äußeren Eindrücke auszublenden. Das Problem: "Jedoch habe ich sehr schnell gemerkt, ich kann nicht wirklich locker sein und zur Ruhe kommen – egal wie viel Mühe sich Maxime gegeben hat und egal, wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Ich war durchgehend sehr angespannt", verriet er weiter. Seinem Unmut habe er in den Unterhaltungen mit seinen Mitstreitern einfach mal freien Lauf lassen müssen.

Die Verunsicherung habe aber nicht nur mit den eigenen Gefühlen zu tun gehabt, sondern vor allem damit, dass er die 26-Jährige nicht richtig einschätzen konnte: "Dazu kommt dann noch, dass ich das Gefühl hatte, Maxime sei bei den Dates ziemlich zurückhaltend und wüsste manchmal nicht wirklich, was sie möchte – das alles hat mich dann noch etwas mehr verwirrt." Die Zurückhaltung konnte er sich damals offenbar nicht richtig erklären – im Nachhinein vermutet er aber, dass sie, wie bei ihm selbst, der extremen Aufregung geschuldet sei.

