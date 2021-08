Für Kim Gloss (28) startet der Countdown zur Hochzeit! Im September 2019 hatte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mit ihrem Partner Alexander Beliaikin verlobt. Schon damals hatte sie konkrete Vorstellungen von ihrem großen Tag. Und nach zwei Jahren Planung verschickte sie kürzlich die ersten Einladungen – an Promifreundinnen wie Jessica Paszka (31). Jetzt verriet sie auch endlich ihren Fans, wann genau sie unter die Haube kommt.

"Zu eurer Info: Ich heirate in knapp zwei Wochen. Jetzt ist es raus", verkündete die Make-up-Unternehmerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Falls sie ihrem Alex also an einem Wochenende das Jawort gibt, käme der 14. oder 15. August als Termin infrage. Und so auf den letzten Metern steht noch einiges an. Kim erzählte, dass sie sich noch einmal mit ihren Hochzeitsplanern zusammensetzen wolle, um Details wie den Ablaufplan und Co. noch zu besprechen.

Eine Info hatte die Sängerin zuvor schon verraten: die Location. Allerdings war das nur ein Versehen. Jessica Paszka hatte ihre Einladung, die übrigens als XXL-Magazin kam, in ihrer Story gezeigt. Und darauf stand in großen Lettern: "Rome". Daraufhin musste Kim dann wohl oder übel mit der Sprache rausrücken: "Wir heiraten in der Ewigen Stadt Rom."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Oktober 2020

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

