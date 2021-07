Kim Gloss (28) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Seit September 2019 ist die ehemalige DSDS-Kandidatin mit ihrem Partner Alexander verlobt. Die Hochzeit sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden – wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage musste das Paar jedoch umdisponieren. Doch Mitte August soll es endlich so weit sein. Wo genau Kim ihrem Liebsten das Jawort gibt, wollte sie bislang aber nicht verraten. Rund einen Monat vor der Trauung gibt sie diese Info aber endlich preis – nachdem ihr jemand schon zuvorgekommen ist!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Berlinerin ihren Fans: "Dank meiner süßen Jessica Paszka (31) wisst ihr jetzt alle, wo wir heiraten." Die mit Kim befreundete Influencerin hatte nämlich bereits ein Foto der Hochzeitseinladung gepostet – und darauf war die Location zu sehen. "Wir heiraten in der Ewigen Stadt Rom", erklärte Kim nun noch mal persönlich. Dass Jessi das vor ihr ausgeplaudert hat, sei für sie aber nicht schlimm – sie wollte diese Info ohnehin noch mit ihren Fans teilen.

Ursprünglich hatten Kim und Alexander geplant, am Wasser zu heiraten, allerdings waren sie mit keinem der Orte so richtig zufrieden. Dann habe sie ihr Hochzeitsplaner jedoch auf die Location in Rom hingewiesen – und landete damit einen Volltreffer. "Wir lieben die Location, wir lieben die Stadt Rom, Italien generell [...] Es wird ganz toll", schwärmte die gebürtige Hamburgerin.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Kim Gloss' Hochzeitseinladung

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Partner Alexander

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de