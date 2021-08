Hat Julian Dannemann (27) die Rosenlady absichtlich gemieden? In der vierten Folge von Die Bachelorette gab es den ersten Kuss für Maxime Herbord (26). Bei einem Rundflug über die Insel Kefalonia erhielt sie diesen von Kandidat Julian. In der Nacht der Rosen redeten die beiden allerdings kaum miteinander und Maxime hatte das Gefühl, dass der Hamburger kein Interesse an einem Gespräch hatte. Steckt dahinter mehr? Gegenüber Promiflash betonte Julian: Er habe die Brünette keineswegs ignoriert.

"Ich habe Maxime beim besten Willen in der vierten Nacht der Rosen nicht ignoriert, das ist so ganz und gar nicht meine Art", stellte der 27-Jährige im Promiflash-Interview klar. Stattdessen habe er nach zwei Einzeldates Platz für seine Mitstreiter machen wollen. Er habe sich bereits ein gutes Bild von der Halbniederländerin machen können und wollte diese Gelegenheit auch den anderen Jungs geben. "Zum Ende des Abends hin, habe ich dann noch einige Jungs, die etwas unsicher waren, mitgenommen und wollte in der Gruppe etwas mit ihr plaudern", berichtete er außerdem.

Doch der Versuch, ein lockeres Gespräch mit Maxime und den Jungs aufzubauen, scheiterte. Die 26-Jährige bezeichnete seinen Versuch, einen lustigen Anmachspruch zur allgemeinen Erheiterung beizutragen, als "komische Nummer". "Leider – und das habe ich dann nicht verstanden, war ihr wohl mein geklauter Anmachspruch, in der Sammlung der vorher erwähnten schlechten Anmachsprüche zu schlecht?", zog Julian sein Fazit aus der missglückten Rosennacht. Eine Schnittblume konnte er sich am Ende aber dennoch sichern.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

Anzeige

TVNOW Max, Maxime und Julian bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

TVNow Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de