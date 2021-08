Bei Die Bachelorette wurde endlich geknutscht! Aktuell verteilt Maxime Herbord (26) bei der RTL-Flirtshow die Rosen – doch trotz einiger Einzeldates ist die Halbniederländerin bisher noch keinem der Jungs so richtig nahe gekommen. In der heutigen Folge änderte sich das aber: Julian Dannemann (27) nutzte die Gunst der Stunde und knutschte mit der Brünetten. Bei Maxime kam der Kuss allerdings gar nicht so gut an: Sie sei von der Knutschattacke überrumpelt worden.

In der vierten Bachelorette-Folge durfte der Hamburger mit der 26-Jährigen die Lüfte unsicher machen und mit einem Leichtflugzeug über die griechische Insel Kefalonia fliegen. Während die Jungs in der Villa sich noch sicher waren, dass ihr Konkurrent vor laufender Kamera nie knutschen würde, änderte er seine Meinung dazu. Der BWL-Student näherte sich Maxime und gab ihr einen innigen Kuss. "Dass ich es wenigstens einmal gemacht habe – wenigstens in der Luft", äußerte er daraufhin. Für die Rosendame kam das Ganze aber mehr als überraschend, wie sie anschließend betonte: "Es war zu früh. Es wäre ein schöner Moment gewesen, wenn ich nicht so überrumpelt gewesen wäre."

Tatsächlich gingen Maxime offenbar ein paar Gedanken durch den Kopf, die sie noch nicht richtig einordnen konnte. "Das ist mein Problem, weil ich nicht einschätzen kann, ob er es nur gemacht hat, weil er gerne den ersten Kuss haben wollte oder ob er wirklich dachte: 'Okay, ich weiß nicht, ob ich noch so viel Zeit habe'", gab sie preis. Ganz verschreckt hat der Trader seine vermeintliche Herzensdame aber offenbar noch längst nicht. Trotz zwischenzeitlicher peinlicher Stille durfte Julian zum Abendessen in die Villa des ehemaligen Bachelor-Girls kommen.

