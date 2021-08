Er gehört zu DER Soul-, Funk- und Disco-Band der 70er- und 80er-Jahre: Dennis Thomas, der Saxofonist von Kool & the Gang, ist tot! Der Musiker, der auch unter dem Spitznamen Dee Tee bekannt ist, zählte zu den Gründungsmitgliedern, die die funky Gruppe 1969 ins Leben riefen, die unter anderem für Hits wie "Summer Madness" bekannt sind. Bis zuletzt stand der Sonnenbrillenfan mit seinen Jungs auf der Bühne, zum Beispiel auch 2019 bei einer Parade in Kalifornien. Nun ist Dennis mit 70 Jahren verstorben!

Das bestätigte die Band selbst auf ihren Social-Media-Kanälen, wie Facebook: "Dennis Thomas, auch bekannt als Dee Tee, geliebter Ehemann, Vater und Co-Gründer von Kool & the Gang ist am 7. August im Alter von 70 Jahren friedlich im Schlaf in New Jersey gestorben." Sie hätten ihn stets für seine coole Art, seine Liebe für hippe Kleidung und Hüte und sein entspanntes Auftreten geschätzt. Was die genauen Todesumstände waren, ließ der Post offen.

Dennis hinterlässt seine Ehefrau Phynjuar Saunders Thomas, seine Tochter Tuesday Rankin und seine Söhne David Thomas und Devin Thomas. Auch seine Geschwister Doris Mai McClary, Elizabeth Thomas Ross und Bill Mcleary mussten sich von ihrem geliebten Bruder verabschieden. Zuletzt wirkte der 70-Jährige noch bei "Kool TV" mit, eine Serie animierter Kurzfilme, die die Kindheit und Karriere der Bandmitglieder beleuchtet.

Getty Images Die Band Kool & The Gang im Juni 2018 in New York City

Getty Images Dennis Thomas und James "Jt" Taylor von Kool & The Gang

Getty Images Kool & The Gang bei einem Auftritt im Januar 2019

