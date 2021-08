Boris Becker (53) muss sich von seinem letzten Tennis-Coach verabschieden: Mike DePalmer, der den deutschen Profi die letzten Jahre seiner Karriere trainiert hatte, ist im Alter von nur 59 Jahren verstorben. DePalmer war selbst früher als Spieler aktiv gewesen und die beiden Schlägerhelden hatten in Boris' letzter Karrierephase gemeinsame Erfolge wie seinen letzten Grand-Slam-Titel feiern können. Nun erlag der US-Amerikaner einer schweren Krankheit!

Wie die Association of Tennis Professionals (ATP) auf ihrer Website bestätigte, verstarb DePalmer bereits am vergangenen Samstag in Knoxville, Tennessee an einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung im Endstadium. Fast sechs Jahre hatte er Boris trainiert, bisher äußerte sich dieser aber noch nicht zum Tod seines Mentors. Sein ehemaliger Partner fürs Doppel, Paul Annacone, widmete hingegen schon liebevolle Worte an seinen Kumpel auf Twitter: "Auf Wiedersehen alter Freund. Wir werden dich vermissen!"

In Boris' Biografie, die bereits seit 2003 auf dem Markt ist, hatte er allerdings schon von der Härte seines Ex-Trainers geschwärmt: "DePalmer war ein Trainer, der Disziplin bei den US Navy Seals gelernt hatte. Er konnte brutal sein. Trotzdem bin ich fünf Jahre bei ihm geblieben, länger als bei jedem anderen Trainer." Mit den Jahren seien aus den Arbeitskollegen auch gute Freunde geworden.

Getty Images Boris Becker bei einem Tennisturnier in Moskau, September 1995

Getty Images Tennis-Star Mike DePalmer mit seiner Partnerin im Juni 1985

Getty Images Boris Becker, 2020

