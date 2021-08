Beatrice Egli (33) erklärt, warum sie nach wie vor keinen Partner der Öffentlichkeit präsentiert hat! Heute Abend war die einstige DSDS-Siegerin beim Grill den Henssler Sommer-Special zu Gast und wie bei der Kochshow üblich wurden auch dieses Mal wieder private Themen mit den Promigästen diskutiert. Moderatorin Laura Wontorra (32) interessierte es dabei besonders, wieso die hübsche Blondine nach wie vor Single ist. Und darauf gab Beatrice eine überraschend ehrliche Antwort!

"Ach das geht, wenn man viel unterwegs ist. Meine meiste Zeit verbringe ich am liebsten auf der Bühne und dann auch wieder gerne unterwegs und dann ist nicht viel Zeit, um jemanden kennenzulernen", erklärte sie der Gastgeberin entspannt, während The BossHoss im Hintergrund auf einer Motorhaube Steaks für den Hauptgang garten. Genau so was findet die Schlagersängerin übrigens ziemlich sexy: Männer am Grill.

Einen richtigen Typ habe sie aber nicht: "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt", berichtete Beatrice. Ein passendes Beispiel hatte sie nicht – schließlich hat sie ihren Mr. Right noch nicht getroffen. Doch die 33-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf, wie sie zuletzt zu Gast im Podcast "Aber bitte mit Schlager" betont hatte.

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, 2021

Anzeige

TVNOW /Frank W. Hempel Beatrice Egli beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im November 2020

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Beatrice so entspannt mit ihrem Single-Status umgeht? Ich finde das super! Ich kann das weniger nachvollziehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de