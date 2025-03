Überraschende Beichte: Beatrice Egli hat Angst vor Katzen

Die beliebte Schlagersängerin Beatrice Egli (36) hat ein überraschendes Geständnis gemacht: Sie leidet unter einer ausgeprägten Angst vor Katzen. In einem Interview mit "Meine Schlagerwelt" verriet sie, dass sie vor allem nachts Panik bekommt, wenn sie alleine unterwegs ist und ihr plötzlich eine Katze begegnet. "Ich habe ehrlich gesagt Angst vor Katzen", erklärte die Musikerin offen. Für viele Fans, die sie als souveräne und taffe Frau erleben, mag diese Angst unerwartet sein – doch es gibt triftige Gründe dafür.

Die Wurzeln ihrer Phobie reichen bis in ihre Kindheit zurück. "Mein Cousin hat mir mal ganz viele kleine Katzen angehängt, und die haben mich total zerkratzt", erzählte sie. Diese unschöne Erfahrung hat Spuren hinterlassen, doch es blieb nicht bei dem einen Vorfall: In einer schlaflosen Nacht wurde Beatrice während eines Toilettengangs von einer Katze angesprungen. Der Schreck war für den Schlagerstar so groß, dass sich ihre Furcht vor den pelzigen Vierbeinern seitdem weiter verstärkte. Trotzdem hat sie gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Während sie Katzen aus sicherem Abstand betrachtet, bleibt ihr eigenes Zuhause eine katzenfreie Zone: "Seither bin ich geheilt von Katzen."

Privat scheint sich Beatrice immer mal wieder ihrer Angst stellen zu müssen, doch beruflich läuft alles rund. Mit Hits wie "Balance" begeistert die Sängerin ihre Fans und steht seit Jahren fest an der Spitze des deutschen Schlagergeschäfts. Bei ihren Auftritten zeigt sie sich stets professionell und energiegeladen. Von ihren Fans wird sie für ihre bodenständige und humorvolle Art geschätzt.

ActionPress/ Matthias Wehnert / Future Image Beatrice Egli, Oktober 2024

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

