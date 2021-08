Markie Post muss sich ihrer langjährigen Krankheit geschlagen geben. Bereits in jungen Jahren entdeckte die Schauspielerin ihre Leidenschaft, vor der Kamera zu performen. In den 80er Jahren gelang der Darstellerin dann mit ihren Rollen in "Verrückt nach Mary" und der Sitcom "Night Court" der große Durchbruch. Jetzt folgen allerdings traurige Neuigkeiten um die gebürtige Kalifornierin: Markie ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Wie Markies langjährige Managerin Ellen Lubin Sanitsky gegenüber Deadline bestätigte, ist die Seniorin am vergangenen Samstag gestorben. Sie erlag den Folgen ihrer Krebserkrankung, der die sie vor drei Jahre und zehn Monaten den Kampf ansagte. Die US-Amerikanerin hinterlässt sowohl ihren Mann und Schriftsteller Michael A. Ross, ihre Töchter Kate Armstrong Ross und Daisy Schoenborn sowie ihren Schwiegersohn Bryse und ihre fünf Monate alte Enkelin.

Mit ihrem Tod hinterlässt Markie eine große Lücke zwischen ihren Liebsten. "Wir sind neben der Schauspielerei stolz darauf, was für eine Person sie war, die aufwendige Kuchen für Freunde backte, Vorhänge für den Umzug nähte und uns zeigte, wie man in einer oft rauen Welt freundlich, liebevoll und verzeihend ist", heißt es in einer Todesmeldung ihrer Familie.

Anzeige

Getty Images Markie Post, Darstellerin

Anzeige

Getty Images Markie Post, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Markie Post im Oktober 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de