Was für tolle Neuigkeiten aus dem Hause Cave! Im Juni hatte Jessie Cave (33), die vor allem durch ihre Rolle der Gryffindor-Schülerin Lavender Brown in "Harry Potter und der Halbblutprinz" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden war, verraten, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Die Schauspielerin hatte den genauen Geburtstermin zwar zunächst für sich behalten, allerdings bereits angekündigt, dass ihr Wonneproppen im Herbst 2020 das Licht der Welt erblicken wird. Und jetzt ist es tatsächlich so weit: Jessie ist wieder Mutter geworden!

"Unser Baby wurde gestern Morgen in den frühen Morgenstunden geboren, nur 40 Minuten nachdem meine Fruchtblase geplatzt ist", verrät die frischgebackene Dreifach-Mama jetzt überglücklich ihrer Instagram-Community. Zu einem ersten Update teilt sie außerdem allererste Schnappschüsse, die offensichtlich kurz nach der Geburt entstanden sind. Anders als bei ihren anderen Entbindungen sei diesmal alles sehr schnell gegangen – ihr Wonneproppen werde aktuell noch vorsorglich im Krankenhaus überwacht: "Wir sind derzeit auf der Neugeborenenstation, aber er ist ein starker Junge und es ist momentan der sicherste Ort für ihn."

Ja, richtig gehört, es ist ein Junge! Und sogar den Namen plaudert Jessie online aus: Abraham "Bam" Benjamin heißt der kleine Knirps, der es so eilig hatte, seine Eltern und seine zwei Geschwister kennenzulernen. Wie gefällt euch der Name des Kleinen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave mit ihrem Sohn Abraham im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jessiecave Jessie Cave, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de