War dieser Ausgang absehbar? Michelle Gwozdz wirft in der heutigen Ausgabe von Promi Big Brother das Handtuch und bricht das TV-Experiment ab. So manch ein Zuschauer hat diese Wendung sicherlich schon kommen sehen: Schließlich hat die Bachelor-Verschmähte sich in den vergangenen Tagen ununterbrochen über die harten Umstände im Container beschwert. Auch Mimis Freundinnen Josimelonie und Stephie Stark (26) waren nicht allzu überrascht von ihrem freiwilligen Exit...

Das betonen das Ex-Bachelor-Girl und die einstige DSDS-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview: "Mimis Ausstieg hatte sich schon angedeutet. Wir waren schon besorgt, weil sie sich generell aus allem rausgehalten hat und sonst schon eher Stellung bezieht. Zudem hat man ja gesehen, dass sie sich in der Situation sehr unwohl gefühlt hat." Und was war ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Mimi? Stephie und Josi sind sich einig: "Daniela Büchner (43)."

Können sie die Entscheidung ihrer Freundin, das Format einfach so zu verlassen, denn nachvollziehen? "Nein", stellen Stephie und Josi klar. "Weil für uns ein Ausstieg niemals infrage kommen würde und wir bis zur letzten Sekunde gehofft haben, dass sie durchzieht." Abschließend sticheln die Mädels: "Aber mal ehrlich, wer will freiwillig mit Daniela Büchner zusammenziehen?"

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Mimi Gwozdz bei "Promi Big Brother" 2021

Promi Big Brother, Sat.1 Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

privat Josimelonie, Stephie Stark und Mimi Gwozdz

