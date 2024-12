Mimi Gwozdz verrät erste Details zu ihrer neuen Beziehung

Michelle Gwozdz (30) ist wieder glücklich vergeben – und daran lässt sie nun alle ihre Fans teilhaben. Im Netz hat sie die Liebes-News gerade erst bekanntgegeben, doch im Interview mit Promiflash verrät sie jetzt ein paar weitere Details. So erzählt die frühere Temptation Island V.I.P.-Kandidatin, dass sie und ihr Freund Ben sich vor etwa einem halben Jahr auf der spanischen Partyinsel Mallorca kennengelernt haben. Aktuell lassen die beiden Turteltauben es allerdings eher etwas ruhiger angehen. "Wir genießen es momentan sehr, unsere Zeit gemeinsam verbringen zu können. In meiner vorherigen Beziehung war Zweisamkeit außerhalb der Öffentlichkeit in Köln schwerer möglich. [...] Jetzt haben wir die Zeit und diese Möglichkeit genießen wir sehr", schwärmt die Influencerin weiter.

Mimi, wie Michelle sich im Netz selber nennt, spielt damit wohl auf ihre Beziehung mit Yannick Syperek an. Den hatte sie im TV-Format Bachelor in Paradise kennengelernt und nahm danach gemeinsam mit ihm an "Temptation Island V.I.P." teil. Das hat offensichtlich zu keinem glücklichen Ende geführt – kurz nach der Veröffentlichung ihrer Staffel im Jahr 2023 trennte sich das Paar auch schon. Mit ihrem neuen Schatz in ein Reality-TV-Format zu gehen, kommt für Michelle jetzt gerade nicht infrage. Wie sie im Promiflash-Interview erzählt, denkt sie "aktuell überhaupt nicht" daran.

Mit Ben, der nicht in der Öffentlichkeit steht, scheint Mimi wirklich happy zu sein. Im Video, in dem sie ihre Romanze offiziell machte, grinst sie auf jeden Fall ausgelassen und hat eindeutig viel Spaß mit Ben an ihrer Seite. Dort werden einige Schnappschüsse der beiden eingeblendet, die sie mitunter bei einem innigen Kuss oder einer herzlichen Umarmung zeigen. Egal ob umringt von Menschen bei Partys oder nur mit ihrem Partner – Mimi wirkt rundum glücklich. "Kitschig ist jetzt wieder in", schrieb die Influencerin außerdem stolz dazu.

TikTok / mimi.gwo Michelle Gwozdz und ihr Partner Ben

TikTok / mimi.gwo Michelle Gwozdz und ihr neuer Freund Ben, Dezember 2024

