Frisch verliebt: Mimi Gwozdz ist wieder in festen Händen

Michelle Gwozdz (30) schwebt auf Wolke sieben – und zwar mit ihrem neuen Partner! Die niedliche Neuigkeit verkündet die einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin nun auf TikTok. Mit einem Video, das gemeinsame Momente von ihr und ihrem Freund Ben zeigt, bestätigt der Realitystar, dass er wieder in festen Händen ist. Zu dem Clip schreibt Mimi, wie Michelle sich selbst nennt: "Kitschig ist jetzt wieder in."

Mimis Fans füllen die Kommentare bereits mit etlichen Glückwünschen. "Mimi, so romantisch kenne ich dich gar nicht. Zuckersüß seid ihr", freut sich ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer schließt sich an und meint: "Ach Mimi, dir gönne ich es von Herzen." Die Nachricht, dass die Reality-TV-Bekanntheit wieder in einer Beziehung ist, scheint ihre Fans im positiven Sinne sehr überrascht zu haben. Neben zahlreichen Kommentaren hinterlassen auch einige User Herz-Emojis, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen.

Zuvor führte Mimi eine Beziehung mit Yannick Syperek. Die beiden bandelten bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise vor rund zwei Jahren an und gaben ihrer Liebe bereits die zweite Chance. Gemeinsam nahmen sie anschließend bei "Temptation Island V.I.P." teil und gingen sogar als Paar aus der Show. Doch beim großen Wiedersehen dann der Schock: Mimi und Yannick sind erneut getrennt – und zwar dieses Mal endgültig. "Ihr saht so unendlich glücklich aus, was ist passiert?", fragte Moderatorin Lola Weippert (28) damals verblüfft. Yannick entgegnete ihr lediglich eine genauso ahnungslose Antwort: "Ich würde es selbst gerne verstehen."

TikTok / mimi.gwo Michelle Gwozdz und ihr Partner Ben

RTL / René Lohse Yannick und Mimi, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

