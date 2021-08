Die britische Film- und Serienszene trauert um einen Zuschauerliebling – Dilys Watling ist tot! Die Schauspielerin erlebte den Höhepunkt ihrer Karriere in den 1960er- und 1970er-Jahren: Sie wurde hauptsächlich durch die britische Serie "Coronation Street" bekannt, die als Vorlage der deutschen Seifenoper Lindenstraße gilt. Nun wurde diese traurige Nachricht bekannt: Dilys Watling starb am 10. August nach einer langen Krankheit!

"Sie war in vielerlei Hinsicht exzentrisch, aber trotzdem immer großzügig und herzlich", zitiert The Sun den Bruder der Schauspielerin zu ihrem Tod. Die Darstellerin von Merle Baker in "Coronation Street" sei nach langer Krankheit "in Frieden" von dieser Welt gegangen. Dilys habe an ihren letzten Tagen Geschichten aus ihrem Leben erzählt – ihre Familie habe dabei gedacht, sie hätte diese längst vergessen.

Dilys Watling stammte aus einer wahren Künstlerfamilie. Ihre Mutter heiratete nach dem Tod ihres Vaters den Schauspieler Jack Watling. Aus dieser Ehe stammen Dilys Halbgeschwister, die ebenfalls schauspielerisch tätig waren. Ihre 2017 verstorbene Schwester, Deborah Watling, erlangte durch ihre Rolle bei der BBC-Serie "Doctor Who", Bekanntheit. Ihr Bruder Giles Watling wiederum ist nach einigen Serien-Auftritten politisch aktiv, nämlich in der Conservative Party von Großbritannien.

Getty Images Die britischen Schauspielerin Dilys Watling im Jahr 1965

ActionPress Eine Szene aus "Coronation Street"

Getty Images Familie Wating

