Maxime Herbord (26) muss zwei Bachelorette-Kandidaten ziehen lassen! Die Influencerin ist in der RTL-Datingshow auf der Suche nach ihrem Mr. Right und hat aktuell noch die Qual der Wahl aus sieben verbliebenen Kandidaten. In den vergangenen Wochen hat aber nicht nur die Brünette selbst aussortiert – Hendrik Luczak (33) und Leon Knudsen (33) haben bereits auf eigenen Wunsch die Heimreise angetreten. Jetzt kommt es erneut besonders hart für Maxime: Auch Julian Dannemann (28) und Tony Lübke (31) wollen nicht mehr länger um ihr Herz kämpfen und verlassen das Format freiwillig – Julian aus einem recht ungewöhnlichen Grund.

Bei einem Rendezvous in der aktuellen Folge eröffnete Tony der 26-Jährigen, dass er andere Männer weiter vorne sieht. "Ich glaube, dass andere weiter sind. Man merkt ja, ob da irgendeine Connection ist oder nicht", erklärte er und äußerte den Wunsch, gehen zu wollen. Für ihn fühle es sich in der Villa eher an, als würde er dort einen Männerurlaub verbringen. Was Maxime besonders hart getroffen haben dürfte: Direkt im Anschluss hätte sie ein romantisches Date mit Julian verbringen können – doch auch der hatte schlechte Nachrichten für die Rosenverteilerin. Auch er räumte das Feld für die Konkurrenz.

Schon vorab hatte der Hamburger immer wieder gezweifelt, ob die Liebessuche bei "Die Bachelorette" das Richtige für ihn ist. Am Ende konnte er sich damit offenbar nicht richtig identifizieren – in der Villa war es ihm unter anderem zu langweilig. "Ich komme in der Villa gar nicht zurecht. Ich freue mich, dich zu sehen, aber ich bin nicht so weit, mich komplett auf dich konzentrieren zu können. Ich bin komplett kaputt", schilderte er im Abschiedsgespräch mit Maxime.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord und Tony Lübke bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNow Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de