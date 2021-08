Steht der Bachelorette-Sieger schon fest? Wenn es nach den Fans geht, dann auf jeden Fall! In der Kuppelshow sucht Maxime Herbord (26) zurzeit als Rosenverteilerin den Mann fürs Leben. Inzwischen kämpfen nur noch sieben Männer um die Gunst der schönen Influencerin. Aber wer wird am Ende die letzte Rose – und damit Maximes Herz – bekommen? Die Promiflash-Leser haben jedenfalls schon einen ganz klaren Favoriten!

In einer Promiflash-Umfrage, welcher Bachelorette-Boy als Sieger aus der Show hervorgehen sollte, ist das Ergebnis eindeutig: 2.527 von insgesamt 4.064 Stimmen gingen an Zico (30). Damit sehen 62,2 Prozent den Kölner ganz vorne – und zwar mit Abstand. Platz zwei ergattert Projektleiter Dominik (31). Für ihn stimmten immerhin noch 494 Fans, also 12,2 Prozent. Der Rest von Maximes Männertruppe liegt hingegen weit abgeschlagen hinten.

Vor allem Lars (24) hat den Fans zufolge keine Chancen mehr auf ein Happy End mit Maxime. Er bekam gerade einmal 0,4 Prozent der Stimmen – also 16 Votes insgesamt. Aber auch Max (32) und Tony (31) können mit jeweils 4,2 und 5,2 Prozent der Stimmen – zumindest bei den Zuschauern – wahrscheinlich nicht mehr punkten.

