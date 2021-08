Diese Bachelorette-Kandidaten bekommen keine weitere Rose. In dem Kuppelformat sucht Maxime Herbord (26) nach ihrer großen Liebe. In den vergangenen Wochen musste die schöne Halbniederländerin ihre Männertruppe auf ihrer turbulenten Liebesreise schon ordentlich ausdünnen. Auch in Folge fünf schickt die Influencerin in der Nacht der Rosen wieder zwei Kandidaten nach Hause: Kevin (27) und Marcel (36) müssen dieses Mal die Heimreise antreten!

Für Kevin dürfte die Bachelorette-Abfuhr keine allzu große Überraschung gewesen sein. Der 27-Jährige rechnete sich bereits im Vorfeld keine besonderen Chancen mehr auf einen Platz in Maximes Herzen aus. Kein Wunder also, dass er auf den Korb der Rosenverteilerin sehr gelassen reagierte. Er machte Maxime sogar noch ein Abschiedsgeschenk. Wie auch schon bei ihrer allerersten Begegnung überreichte er ihr ein Blatt: "Unsere Story endet auch wieder mit einem Blatt. So wie unsere Wege sich vereint haben, trennen sie sich auch wieder."

Auch Nachzügler Marcel trug Maximes Abfuhr mit Fassung, obwohl er offenbar ein wenig geknickt war. "Sie ist auf jeden Fall ein wundervoller Mensch. Sie ist wahrscheinlich genau das, was ich gerade suche. Aber es sollte wohl einfach nicht sein", zog er nach der Nacht der Rosen ein erstes Fazit.

