Große Trauer um Sean Lock. Der Brite hatte sich Zeit seines Lebens als Comedian und Schauspieler einen Namen gemacht. Mit seinen Comedy-Programmen hatte er großen Erfolg – im Jahr 2000 hatte er den British Comedy Award gewonnen und war zudem für einen Perrier Comedy Award nominiert worden. Doch nun machen traurige Nachrichten über den "Mandy"-Darsteller die Runde: Sean ist im Alter von 58 Jahren gestorben.

Laut The Sun gab Seans Agentin in einem Statement das Ableben des Komikers bekannt: "Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Sean Lock verkünden." Er sei infolge seiner Krebserkrankung im Kreise seiner Familie gestorben. "Sean war einer der besten Comedians Großbritanniens, seine grenzenlose Kreativität, seine Scharfsinnigkeit und die absurde Brillanz seiner Arbeit machten ihn zu einer einzigartigen Stimme in der britischen Comedy", heißt es in der Mitteilung weiter.

Sean hinterlässt nicht nur seine zahlreichen Fans und Kollegen in großer Trauer: Er war mit Anoushka Nara Giltsoff verheiratet gewesen. Aus ihrer Ehe stammen drei Kinder. Zwei Töchter, die 2004 und 2006 geboren wurden, gefolgt von einem Sohn drei Jahre später. "Sean wird von allen Menschen, die ihn kannten, vermisst werden."

Sean Lock, 2009

Sean Lock, Comedian

Sean Lock, 2014

