Kim Gloss (28) ist in ihrem Hochzeitskleid ein echter Hingucker! Heute haben sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner Alexander Beliaikin in Rom standesamtlich das Jawort gegeben. Im Netz teilten die beiden bereits erste Einblicke in die Zeremonie – aus Kims Hochzeitskleid wurde bislang aber ein großes Geheimnis gemacht. Sie zeigte lediglich, wie sie geschminkt wurde und ihre Haare gestylt wurden. Doch jetzt bekommen ihre Fans endlich auch das Kleid zu Gesicht!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kim mehrere Aufnahmen von der Trauung, zu der sie in einem eng anliegenden weißen Vokuhila-Kleid erschien – vorne ist es kurz, hinten bodenlang. Die ganze Robe besteht aus Spitze. Doch die 28-Jährige ist nicht die Einzige, die sich für ein Kleid in einem solchen Design entschied: Ihre Tochter Amelia (8) trug ein ähnliches Dress – allerdings ohne den tiefen Ausschnitt und in einer etwas kürzeren Variante.

Die Hochzeit ist aber noch lange nicht vorbei, sondern geht noch zwei weitere Tage. Aus diesem Grund bleibt Kims heutiges Outfit auch nicht ihr einziges. "Es werden mehrere Kleider sein, wie viele verrate ich noch nicht", kündigte sie bereits vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story an.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin bei ihrer Hochzeit

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und ihr Partner Alexander im August 2021

