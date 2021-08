Kim Gloss (28) schippert in nur wenigen Tagen in den Hafen der Ehe. Die Sängerin und ihr Herzblatt Alexander Beliaikin feiern eine absolute Traumhochzeit. Drei volle Tage lang lädt das Paar zu seinen Feierlichkeiten in der ewigen Stadt Rom ein. Aktuell befindet sich Kim bereits in der Metropole und bereitet sich auf ihre großen Tage vor. Ihren Fans liefert sie währenddessen spannende Einblicke in Bezug auf die Mega-Sause.

In ihrer Instagram-Story antwortet Kim auf die neugierigen Nachfragen ihrer Follower. Ein User möchte wissen, wie viele Kleider die Brünette zu den Feierlichkeiten tragen wird. "Es werden mehrere Kleider sein, wie viele verrate ich noch noch nicht", meint die Braut in spe. Am ersten Tag des Events steht die standesamtliche Hochzeit an, am zweiten die religiöse Trauung inklusive großer Feier und am dritten feiert das Paar Poprawiny, eine sogenannte "Nachfeier", nach polnischer Tradition – in Anlehnung an Kims Wurzeln.

Für die Festlichkeiten haben Alex und Kim auch einen Dresscode festgelegt. An Tag eins heißt das Motto: "Italian Summer Chic". An Tag zwei setzen die beiden bei ihren Gästen auf "Black Tie" und am dritten Tag darf jeder anziehen, was ihm beliebt. Die Gästeschar zähle nicht mehr als 100 Personen, ergänzt Kim.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Partner Alexander

Actionpress/ United Archives GmbH Kim Gloss und Alexander Beliaikin

