Kim Gloss (28) hat "Ja" gesagt – und zwar nicht zu knapp! Die Sängerin steckt aktuell in einer dreitägigen Hochzeitsfeier. Am Donnerstag heiratete sie ihren Mann Alexander Beliaikin standesamtlich. Am Freitag hielten die beiden eine kirchliche Zeremonie ab und am heutigen Samstag lassen die Polin und der Russe die Feierlichkeiten nach polnischer Tradition bei einem Hangover-Brunch ausklingen. Jetzt zeigt sich Kim erstmals und präsentiert dabei ihren zauberhaften Look!

Kim bleibt sich treu. Nachdem die Mutter einer Tochter sowohl fürs Standesamt als auch für die kirchliche Zeremonie weiße Spitzenkleider ausgewählt hatte, trägt sie auch am heutigen Samstag – also am dritten Tag ihrer Sause – ein helles Stöffchen mit Verzierung. Dieses Mal ist ihr Kleid allerdings schulterfrei und kurz – die beiden vorherigen Roben begeisterten mit langen Schleppen. Zu dem Spitzenlook kombiniert Kim, ganz im Stil eines Hangover-Brunchs, eine XXL-Sonnenbrille und weiße Latschen.

Die Musikerin und ihr Ehemann feiern in der italienischen Hauptstadt Rom mit knapp 100 Freunden und Familienmitgliedern. Mit dabei waren auch die Influencer Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33). Den Hangover-Brunch ließen sich die zwei allerdings entgehen. Sie machten stattdessen Sightseeing.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im August 2021 in Rom

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss' Hangover-Brunch

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

