Stand Barack und Michelle Obamas Ehe wirklich auf der Kippe?

In der neuesten Folge ihres Podcasts "IMO" haben sich Michelle Obama (61) und Barack Obama (63) humorvoll mit den immer wieder aufkommenden Scheidungsgerüchten um ihre Ehe auseinandergesetzt. Eingeleitet wurde die Episode mit einem Scherz von Michelles Bruder Craig Robinson, der meinte: "Wartet, ihr mögt euch?" Barack entgegnete darauf mit einem Augenzwinkern: "Sie hat mich zurückgenommen! Es war eine Weile auf der Kippe." Michelle, die sichtlich amüsiert war, stellte daraufhin klar, dass es entgegen der Spekulationen keinen Moment in ihrer Ehe gegeben habe, an dem sie ans Aufgeben gedacht habe. "Wir hatten harte Zeiten und viele Abenteuer, aber ich bin ein besserer Mensch, weil ich ihn geheiratet habe", betonte sie. Barack lobte sie im Gegenzug als wunderbare Partnerin und Mutter ihrer Töchter Malia (27) und Sasha (53).

Die Gerüchte um eine mögliche Trennung waren in den letzten Monaten aufgekommen, nachdem Michelle nicht an öffentlichen Terminen wie der Amtseinführung von Donald Trump (79) oder der Trauerfeier von Jimmy Carter (✝100) teilgenommen hatte. Michelle erklärte, dass sie eine bewusste Entscheidung getroffen habe, ihren Verpflichtungen als frühere First Lady nicht mehr in gewohntem Umfang nachzukommen, sondern die verbleibende Zeit gezielter für sich zu nutzen. Bereits im Juni äußerte sie in einem anderen Podcast, dass das Fehlen von gemeinsamen öffentlichen Auftritten oder Instagram-Postings bei vielen Beobachtern zu Fehlinterpretationen führe. "Wir sind 60, ihr werdet einfach nicht jede Sekunde unseres Lebens mitbekommen", so Michelle vor einigen Wochen im Podcast "Wild Card".

Barack und Michelle teilen eine lange Geschichte, die 1989 begann, als Barack als Praktikant in die Kanzlei kam, in der Michelle arbeitete. Sie zögerte damals zunächst, einem Date zuzustimmen, ließ sich aber schließlich doch überreden. Ihre erste Verabredung führte sie zu einem Eiscafé. Im Interview mit O Magazine erinnerte sich der einstige Präsident der USA noch ganz genau an das erste private Treffen mit seiner Zukünftigen: "Ich küsste sie, und es schmeckte nach Schokolade. Wir verstanden uns auf Anhieb und als das Date endete, war ich schon hin und weg." Seitdem ist das Paar unzertrennlich und feiert mittlerweile über 30 Jahre Ehe. Trotz aller Herausforderungen, die das öffentliche Leben mit sich bringt, scheinen sie beständig in ihrer Liebe und ihrem gegenseitigen Respekt füreinander.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Getty Images Michelle Obama, April 2025

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024