Da läuft doch wieder was: Madelyn Cline ganz innig mit ihm

Madelyn Cline (27) und Zack Bia heizen erneut die Gerüchteküche an! Die Schauspielerin und der DJ wurden am 11. Juni bei der Jubiläumsfeier des Uhrenherstellers Audemars Piguet in London gesichtet – das zeigt ein Video auf TikTok des Magazins Paris Match. Dabei kamen sich die beiden offenbar näher: Die hübsche Schauspielerin trug ein elegantes weißes Kleid und stand in einer kleinen Gruppe, während Zack, gekleidet in Schwarz, seine Hände auf ihre Schultern und dann auf ihre Taille legte. Mit einem Flüstern ins Ohr sorgte er für weitere Spekulationen um eine mögliche Romanze.

Diese Veranstaltung markiert nicht das erste Mal, dass die beiden für Aufsehen sorgen. Bereits Ende 2021 wurden Madelyn und Zack mehrfach gemeinsam gesichtet, was damals schon für Gerüchte über eine Beziehung sorgte. 2022 betonte Zack jedoch in einem Interview, dass sie "nicht daten" und lediglich viel Zeit miteinander verbringen. Nun scheinen die neckischen Gesten in London wieder Fragen aufzuwerfen, ob zwischen den beiden doch mehr als nur Freundschaft existiert. Fans zeigen sich auf sozialen Medien gespalten: Während manche User das potenzielle Paar feiern, äußern andere Verwunderung oder Skepsis.

Nach ihrer Trennung von Outer Banks-Kollege Chase Stokes (32) war Madelyn in der Vergangenheit schon öfter mit namhaften Persönlichkeiten zu sehen, darunter Schauspieler Ross Butler (35). Offensichtlich genießt die Darstellerin, die auch als Model tätig ist, ihre Unabhängigkeit und bleibt weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit – sei es durch ihre beruflichen Erfolge oder durch Schlagzeilen über ihr Privatleben. Zacks Verbindung zu Popstar Olivia Rodrigo (22) hatte ihn ebenfalls in die Medien gerückt. Ob es zwischen ihm und Madelyn ernst wird oder nicht, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Beide wissen, wie man die Neugier der Öffentlichkeit weckt.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Zack Bia, DJ

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Chase Stokes und Madelyn Cline am Set von "Outer Banks"