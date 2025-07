Hat Jannik Beziehung mit Yeliz für Aufmerksamkeit genutzt?

In der neuesten Folge von Prominent getrennt wird es ernst für Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis. Die beiden Ex-Partner müssen in einem Vieraugengespräch offene Fragen klären. Dabei wird der einstige Make Love, Fake Love-Gewinner mit der Frage konfrontiert, ob er Yeliz und ihre Tochter Snow (3) lediglich genutzt habe, um mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erlangen. "Nein, ich habe mich zu hundert Prozent auf diese Beziehung eingelassen. Ich hoffe, du weißt, dass das von meiner Seite aus bedingungslose Liebe war", stellt er klar.

Yeliz glaubt dem Influencer allerdings nicht, dass er die Beziehung ohne Hintergedanken eingegangen ist – vor allem, da Jannik kurz nach der Trennung schon mit einer anderen Frau geschlafen hat. "Du hast viel nur für die Öffentlichkeit gemacht. Du hast die Trennung viel genutzt", wirft sie ihm vor und ergänzt: "Du fandst die Aufmerksamkeit schon ein bisschen geil. Du hättest ja auch einfach deinen Mund halten können." Die beiden scheinen sich nicht einig zu werden. Immerhin gibt Jannik zu, dass es ungeschickt war, öffentlich auszuplaudern, dass Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht (33) sie einst zur Adoption freigeben wollte.

Das Verhalten von Jannik hat bereits in der Vergangenheit Kritik ausgelöst. Sein "Prominent getrennt"-Kollege Nico Nizou schimpfte kürzlich auf Instagram: "Was ist Jannik bitte für ein skrupelloser Mensch?" Der ehemalige Love Island-Kandidat war schockiert, dass Jannik öffentlich über Yeliz' Tochter gesprochen hat. Für seine Aussagen nannte Nico ihn im Netz "Abschaum".

Hauter,Katrin / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer