Keno Rüst bewertet Maxime Herbords (26) Leistung als Bachelorette! Die sympathische Niederländerin begab sich dieses Jahr auf die spannende Liebessuche im TV. Sie entwickelte sehr großes Interesse an dem Rosenanwärter Julian Dannemann (28) und zeigte dies auch immer wieder offen. Hat es die Protagonistin damit etwas übertrieben? Wer könnte das besser beurteilen als der einstige "Die Bachelorette"-Gewinner Keno? Im Promiflash-Interview analysierte er nun Maximes Verhalten!

"Es ist immer legitim, seine Gefühle zu zeigen! Natürlich ist es für die anderen Männer etwas schwierig einzuordnen", erklärte Keno im Gespräch mit Promiflash. Danach versetzte er sich in die Lage der anderen Kandidaten: "Ist man danach nur noch die zweite Wahl, wie stark waren die Gefühle und wo steht man selbst bei ihr?" Demnach könne er beide Seiten verstehen.

In seiner Staffel mit Gerda Lewis (28) spielte sich ein ziemlich ähnliches Drama ab. 2019 fand die attraktive Blondine großes Gefallen an dem Muskelmann Tim Stammberger (27) und ließ ihn sogar ins Finale. Doch kurz vorher beschloss er, freiwillig zu gehen. Somit stand Keno alleine in der letzten Nacht der Rose. Ob sich Gerda damals mit Tim im Finale anders entschieden hätte?

TVNow Bachelorette-Kandidat Julian Dannemann

TVNOW Die Bachelorette Maxime Herbord

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in "Die Bachelorette"

