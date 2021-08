Jacqueline Siemsen und Roxanne Zinger haben sich versöhnt! Ende letzten Jahres noch hatten die beiden ehemaligen Temptation Island-Kandidatinnen kein gutes Wort füreinander übrig. Immerhin waren beide Frauen mal mit Calvin Kleinen (28) liiert. Doch offenbar ist diese Fehde nun Geschichte, denn aktuell machen die Ladys zusammen Dubai unsicher. Promiflash bestätigten die zwei Reality-TV-Sternen jetzt, dass sie sich inzwischen blendend verstehen - und unterstrichen das sogar mit zärtlichem Körperkontakt.

Mit Promiflash sprachen die beiden nun über die Chemie zwischen ihnen. Nachdem die beiden sich ausgesprochen hatten, hätten sie bemerkt, "dass wir doch ein bisschen mehr Bock aufeinander haben, als eigentlich geplant!" Und so buchten sie kurzerhand einen Dubai-Urlaub, den sie jetzt in vollsten Zügen genießen würden. "Der Vibe zwischen uns ist grandios und perfekt", schwärmte Jacky, bevor Roxy ihr einen Arm um die Schulter legte und lächelnd hinzufügte: "Besser geht's nicht. Da kann kein Mann mithalten!" Sie würden spontan entscheiden, wie lange sie ihren Urlaub fortführen. Von was das abhängt? "Ob ich noch mehr will", erklärte Are You The One?-Kandidatin Jacky schmunzelnd.

Allgemein hätten sie gemerkt, dass es sich oft nicht lohnen würde, sich über Vergangenes aufzuregen. "Männer [sind] es nicht wert", versicherte Jacky. Auch was Calvin zu ihrer Zweier-Konstellation sagt, sei ihnen egal. "Er hatte sicherlich uns schon beide einzeln, aber noch nicht im Doppelpack – und ich glaube das würde ihn extrem aufregen", vermutete die Blondine. Und als wäre die Chemie zwischen ihnen nicht schon aufgeheizt genug, drückte sie ihrer Begleitung auch noch einen innigen Kuss auf den Mund.

Promiflash Roxy Zinger und Jacky Siemsen im August 2021

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und Jacky Siemsen im August 2021

Instagram / _roxytv_ Roxy, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2021

