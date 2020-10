Die aktuelle Temptation Island V.I.P-Staffel hat es in sich! Vor allem Teilnehmer Calvin sorgt mit seinem Verhalten für einiges an Gesprächsstoff. Gleich am ersten Abend in der Villa legte er sich mit vier ledigen Damen ins Bett! Und das, obwohl er der Versuchung doch eigentlich widerstehen sollte – denn seine Freundin Roxy vermisst ihren Liebsten in der anderen Villa. Gegenüber Promiflash äußert sich jetzt Calvins Verflossene Jacky zu dem (Balz-)Verhalten ihres Ex.

Eins steht auf jeden Fall fest: Jacky hat kein Mitleid mit Roxy, sogar ganz im Gegenteil. "Das passiert zurecht. Ich hoffe, das tut richtig weh", äußert sich die Blondine gegenüber Promiflash. In der Villa bandelt Calvin gerade mit Österreicherin Sanja an. "Da Sanja ja blond ist, würde ich zu hundert Prozent sagen, dass sie mehr sein Fall ist als Roxy, weil Calvin schon immer auf gemacht, künstlich und unecht stand", schätzt Jacky die Lage im Promiflash-Interview ein. Dafür würde auf jeden Fall sprechen, dass Calvin bei seiner ersten Temptation Island-Staffel die blonde Jacky in der Villa besser fand, als seine jetzige Freundin Roxy, die dort auch versucht hatte, den 28-Jährigen zu verführen.

Doch nach der Show hielt das Liebesglück von Jacky und Calvin nicht lange an. Er soll sie verarscht haben. Auch jetzt schätzt die 30-Jährige das Verhältnis nicht als ehrlich und authentisch ein. "Ich bin der Meinung, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist und beide gegenseitig miteinander spielen", äußert sie im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / jacqueline.siemsen Ex Temptation Island-Island Teilnehmerin Jacky

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, Temptation Island V.I.P.

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, "Ex On The Beach"-Kandidatin

