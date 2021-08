Die Musikwelt verliert einen ihrer ganz Großen: Don Everly, Teil des bekannten Duos The Everly Brothers, ist verstorben. Das US-amerikanische Gitarren- und Gesangsduo galt in den 1950er Jahren als eine der erfolgreichsten Bands der Geschichte. 1973 trennten sich die Brüder Isaac Donald Everly (Don) und Philip Jason Everly (Phil), um nach zehn Jahren Pause aber wieder musikalisch zueinanderzufinden. Nachdem Phil bereits 2014 verstorben war, ist nun auch sein Bruder Don tot.

Der berühmte Musiker verstarb im Alter von 84 Jahren in seiner Heimat Nashville, wie Dons Familie durch einen Sprecher gegenüber der Los Angeles Times bestätigen ließ. "Don lebte so, wie er es in seinem Herzen fühlte", betonten seine Angehörigen in einem öffentlichen Statement. Der "All I Have To Do Is Dream"-Interpret soll dieses Wochenende verstorben sein, Genaueres ist nicht bekannt.

Mit ihrer Musik gehen die Everly Brothers in die Geschichte ein. Zu ihren bekanntesten Hits zählen die Singles "Wake Up Little Susie", "Cathy's Clown" oder auch "Walk Right Back".

Anzeige

Getty Images Die Everly Brothers im Jahr 1960

Anzeige

Getty Images Don und Phil Everly im Juli 2004 in London

Anzeige

Getty Images Don Everly bei der Hochzeit seines Bruders Phil im Jahr 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de