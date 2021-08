Hat Julian Dannemann (28) sich mit seinen Aussagen über Maxime Herbord (26) unsympathisch gemacht? In der aktuellen Bachelorette-Folge hat der Hamburger freiwillig das Handtuch geworfen. Ganz so überraschend kam dieser Exit nicht. Schon in den vergangenen Wochen hatte Julian in Interviews und gegenüber den anderen Männern offen kommuniziert, dass sein Interesse an Maxime schwindet. Promiflash hat bei Niko Griesert (30) und Michèle de Roos nachgefragt: Was hält das Bachelor-Paar von Julians Äußerungen?

Der 28-Jährige ließ sich unter anderem zu der Aussage hinreißen, dass die Rosenlady nicht viel smarter und hübscher als andere Frauen sei. Niko kann sich gut vorstellen, dass Maxime die Worte verletzt haben, als sie diese jetzt im TV gesehen hat. Immerhin hing sie offensichtlich an Julian. "Wenn man in eine Person mehr investiert und dann enttäuscht wird, können solche Worte auch wehtun", meint er gegenüber Promiflash.

Generell glauben Niko und Michèle aber, dass die Äußerungen von Julian einfach unglücklich formuliert worden seien. "Man hat auch gesehen, dass er vieles an ihr gut fand. Seine Ambivalenz und Unentschlossenheit, ob er gehen soll oder nicht, hat das verdeutlicht", finden die beiden. "Es ist ja richtig für Julian zu gehen, wenn seine Gefühle nicht ausreichen."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

TVNow Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im Juli 2021 in Berlin

TVNOW Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

