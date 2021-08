Ist das wirklich Julian Dannemann (28)? In der aktuellen Bachelorette-Staffel kämpfte der Trader um das Herz von Singlelady Maxime Herbord (26). Nachdem sich der Hamburger in der TV-Villa während der Wartezeit auf ein Date aber mehr und mehr langweilte, schmiss er das Handtuch und verließ die Kuppelshow freiwillig. Fans sammelte der Hottie während seiner Teilnahme aber allemal – und die dürften bei diesem Anblick nun ziemlich überrascht sein: Julian sah vor einem Jahr noch völlig anders aus!

Via Instagram verriet Julian vor Kurzem, dass er für seinen durchtrainierten Körper in den vergangenen Monaten hart gearbeitet hat – immerhin verlor der Beau einige Kilogramm. Als Beweis teilte der 28-Jährige eine Collage, die ihn im Mai des vergangenen Jahres mit knapp 130 Kilo auf der Waage zeigt, während er circa zwölf Monate später mit rund 90 Kilo auf den Hüften in die Kamera lächelt.

Mit dem extremen Gewichtsverlust dürfte Julian auch reichlich Selbstbewusstsein getankt haben. Vor der Kamera wird man den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten dennoch wohl vorerst nicht mehr sehen – zumindest wenn es um die Suche nach der Liebe geht. "Ich habe momentan nicht das Verlangen und den Kopf, um weiter im TV nach einer passenden Frau für mich zu suchen", plauderte Julian gegenüber Promiflash aus.

